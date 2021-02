Nascondeva 34 kg di marijuana nel fienile della cascina: arrestato 31enne a Cisliano (MI) [VIDEO]

Nascondeva nel fienile della cascina dove vive, a Cisliano, in provincia di Milano, 5 scatoloni con all’interno 31 confezioni termosaldate, contenenti un totale di 34 kg di marijuana. La Polizia di Stato ha arrestato un italiano 31enne per detenzione e spaccio di stupefacenti. Le indagini della Squadra Investigativa del Commissariato di Porta Ticinese hanno portato i poliziotti presso un distributore di carburanti sulla strada provinciale 114 Baggio-Castelletto, frequentato spesso dall’uomo. Gli agenti lo hanno notato mentre parlava con due persone, per poi allontanarsi in auto. I poliziotti hanno così proceduto al controllo del 31enne, trovato in possesso di 190 euro in banconote di piccolo taglio. La perquisizione si è poi estesa all’abitazione dell’uomo, una cascina poco distante, dove, all’interno di un comodino, sono stati rinvenuti e sequestrati 123 grammi di hashish suddiviso in tre blocchi, insieme a 0,7 grammi di cocaina e 1.530 euro contanti. L’attenzione dei poliziotti è stata infine attirata da una luce proveniente dall’interno del fienile pertinente all’abitazione. Al piano superiore, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato 5 scatoloni con all’interno 31 confezioni termosaldate, contenenti un totale di 34 kg di marijuana. L’uomo, con precedenti per reati nel codice della strada, è stato arrestato.

