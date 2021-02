E’ partito alle 13 il “click day”, l’adesione alla campagna vaccinale anti Covid per gli over 80 in Lombardia attraverso il portale appositamente dedicato (vaccinazionicovid.servizirl.it). Da oggi si può aderire attraverso il sito oppure rivolgendosi al al proprio medico di famiglia o alla farmacia di fiducia. In seguito, si verrà contattati tramite un sms o una chiamata per l’appuntamento della somministrazione del vaccino. Le somministrazioni partiranno giovedì 18 febbraio. “Non serve correre” affferma la vicepresidente e assessore regionale al welfare Letizia Moratti, assicurando che tutti gli over 80 saranno vaccinati.

