Serra di marijuana in un capannone, un arresto

Aveva creato una serra di marijuana in un capannone di Vigano di Gaggiano (Mi). I carabinieri hanno scoperto l’attività illecita e lo hanno arrestato. In manette è finito un uomo di 47 anni, residente a Milano, disoccupato, pregiudicato per reati contro il patrimonio. E’ accusato di coltivazione illecita di marijuana e detenzione fini spaccio sostanze stupefacenti. Nel corso di un servizio di controllo, i militari hanno notato, in una zona industriale, un’auto in sosta, a bordo della quale è stata identificata una 52enne italiana, residente a Milano ed incensurata, che ha giustificato la propria presenza riferendo di essere in attesa del marito che si trovava all’interno di un capannone industriale. I carabinieri hanno quindi proceduto al controllo del capannone, trovando all’interno una serra artigianale con 950 piante di marijuana già defogliate (altezza di circa 70 cm), completa di impianto di illuminazione, riscaldamento ed aerazione idonei alla loro coltivazione, oltre a circa 15 kg di marijuana essiccata pronta ad essere messa in commercio. E’ stata successivamente effettuata una perquisizione presso l’abitazione della coppia dove sono stati trovati un chilo di marijuana e 200 grammi di hashish, già suddivisi in due tavolette da 100 grammi l’uno La sostanza stupefacente e le piante sono state poste sotto sequestro insiem al capannone, di cui l’arrestato è risultato essere regolare affittuario. La donna è stata denunciata in stato di libertà per detenzione fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

