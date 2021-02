Santeria con KeepOn LIVE, associazione di categoria che raggruppa gran parte delle realtà

nazionali di musica dal vivo, tiene accese le luci dei Live Club italiani.

Sabato 27 e domenica 28 marzo partecipa a RUN THE MUSIC – Corri, ascolta, sostieni, la

virtual run amatoriale, di 10 km, a circuito libero e su tutto il territorio nazionale, che tiene alta la bandiera della musica dal vivo.

Da lunedì 15 febbraio e fino a venerdì 26 marzo alle ore 15.00 sarà possibile iscriversi alla run tramite il sito www.runthemusic.it acquistando due diversi kit, uno virtuale e uno fisico in edizione limitata.

Per ogni iscritto 1 € sarà donato a KeepOn LIVE a sostegno di progetti concreti per risollevare il settore. Al momento dell’iscrizione sarà anche possibile scegliere di donare una cifra superiore che verrà destinata al progetto.

RUN THE MUSIC punta a far crescere tutto il settore musicale, offrendo know-how e servizi

gratuiti veicolati da KeepOn LIVE a tutti i live club del circuito. Al raggiungimento di diversi Goal l’associazione metterà a disposizione una expertise di alto livello:

10.000 € – Consulenza bandi

20.000 € – Consulenza marketing e fundraising

30.000 € – Consulenza legale

40.000 € – Consulenza e formazione sulla sicurezza

50.000 € – Consulenza per pratiche, licenze e permessi

I live club che partecipano all’iniziativa potranno creare una playlist dedicata alla corsa e

all’allenamento, che ogni iscritto avrà la possibilità di ascoltare nelle cuffiette sentendosi

idealmente al suo concerto preferito.

COME FARE?

Per partecipare alla run basterà scaricare l’app adidas Running by Runtastic, partner tecnico dell’evento, nella sua versione gratuita disponibile su tutti gli app store digitali.

È possibile correre 10 km in uno dei due giorni seguendo un proprio percorso. Alla fine della corsa l’utente potrà inviare via Whatsapp il numero del proprio pettorale e il resoconto del suo tragitto, fornitogli dall’app adidas Running by Runtastic, al 380.6889389 per ricevere l’attestato di partecipazione.

Nel rispetto delle normative anti Covid-19 e per garantire la sicurezza dei partecipanti la run dovrà essere svolta singolarmente e nella fascia oraria non interessata dal coprifuoco nazionale.

KIT DI ISCRIZIONE

VIRTUAL KIT – 7,90 €

1 mese gratuito di accesso Premium ad adidas Running by Runtastic

Coupon 20% di sconto da utilizzare sul sito di adidas

Accesso a una libreria di playlist Spotify realizzate dai locali che aderiscono all’iniziativa

1 pettorale digitale

1 attestato digitale di partecipazione

REAL KIT – 19,90 € (disponibile fino ad esaurimento scorte)

1 mese gratuito di accesso Premium ad adidas Running by Runtastic

Coupon 20% di sconto da utilizzare sul sito di adidas

Accesso a una libreria di playlist Spotify realizzate dai locali che aderiscono all’iniziativa

1 maglia tecnica con grafica dell’evento

1 pettorale fisico

1 attestato digitale di partecipazione

* I primi 200 che si iscriveranno avranno 3 mesi di accesso Premium ad adidas Running by

Runtastic

Per maggiori informazioni potete contattare runthemusic@santeriamilano.it