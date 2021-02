Sala, la città in 15 minuti, opportunità con grande senso di partecipazione

“La città in 15 minuti non e’ uno slogan, ma un’opportunita’ da realizzare con precise scelte politiche e con un grande senso di partecipazione”. Così il sindaco Giuseppe Sala in un video sui social in cui ha delineato la sua visione di Milano in vista delle prossime elezioni comunali. Per Sala, la Milano post covid deve essere “una metropoli che si specchia e si ispira alla vita dei suoi quartieri”, “non una città meno vitale”, ma in cui al centro ci deve essere la” tenuta dei suoi quartieri; una Milano che trovi ovunque le sue risposte di lavoro o servizi”, ha detto indicando “alcune leve” per questo obiettivo. In primo luogo la salute: “Oggi – ha detto Sala – e’ fortissima la mia convinzione che è necessario portare più vicino ai cittadini la soluzione ai loro problemi di salute”, indicando nella “medicina prossimità, consultori, assistenza anche domestica dei medici di base” alcune soluzioni per una sanità che “non puo’ più arroccarsi negli ospedali, ma andare incontro” ai cittadini. Per Sala, inoltre, sul fronte dell’istruzione, nei quartieri devono “maturare tutti quegli strumenti formativi e culturali che permettono alle persone di crescere insieme a loro ambiente di vita quotidiano”. Il lavoro: “Dobbiamo impegnarci – ha detto ancora il sindaco – nella disseminazione di opportunità di lavoro in ogni zona di Milano, dislocazione di imprese, co-working anche pubblico, sviluppo del commercio e dei servizi alla persona”. Per i trasporti, “ogni quartiere deve essere integrato in un sistema di mobilita’ che rispetti l’ambiente e rappresenti una concreta ed efficiente risposta alle necessita’ di spostamenti per persone di tutte le eta’ e di tutte le collocazioni sociali”. La sfida dell’ambiente: ”La citta’ vincerà la battaglia se tutte le sue parti e suoi quartieri saranno responsabili delle proprie azioni”, quindi il capitolo sicurezza con l’intenzione del sindaco di assumere 500 nuovi vigili da destinare in strada e nei quartieri.

