Rapina in negozio, commessa ferita

Una commessa di 28 anni è rimasta ferita durante un tentativo di rapina ieri in un negozio a Milano. E’ successo in un esercizio commerciale della catena Yamamay, in piazza Cordusio, in pieno centro città. La donna è stata colpita dal rapinatore con un coltello, per fortuna di striscio, nella regione toracica al di sotto dell’ascella. La scena è stata ripresa dalle telecamere del negozio e ora la Polizia sta visionando le immagini. Si vede l’uomo che entra e dice “dove tieni i soldi” e poi “stai ferma”. Ma la commessa invece si è frapposta, e nella colluttazione è stata vibrata la coltellata che l’ha ferita. L’uomo, con guanti e mascherina, ha guadagnato la fuga e gli investigatori della Squadra mobile, che conducono le indagini, stanno cercando di identificarlo, anche se probabilmente si tratta di uno dei tanti sbandati che commettono rapine seriali. L’uomo, mascherina e guanti, di carnagione chiara, che parlava un italiano senza inflessioni, è stato inquadrato anche da altre telecamere della zona, che sono state già acquisite.

