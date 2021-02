Covid, due bar e un ristorante aperti dopo le 18: multati titolari e clienti

Nonostante fossero passate le 18, i clienti erano seduti ai tavolini a bere e mangiare ignorando completamente le misure di contenimento da coronavirus. La polizia di Stato è intervenuta giovedì sera, tra le 20 e le 21, all’interno di due bar e un ristorante. Il primo intervento in un locale di via Giuseppe Colombo: i poliziotti entrati all’interno del bar hanno sanzionato il titolare e le 12 persone, tutte italiane di età compresa tra i 23 ed i 36 anni che stavano consumando seduti ai tavolini. Quindi, in un bar di via Mora, gli agenti hanno trovato la stessa situazione, questa volta le persone all’interno del locale erano 20. I due titolari di 25 e 30 anni sono stati sanzionati mentre i clienti sono riusciti a fuggire. In via Brembo, in un ristorante, quando mancava poco alle 21, erano in 13 seduti a cenare. I poliziotti sono entrati e hanno sanzionato sul posto il titolare e avvisato i clienti, tutti italiani dai 24 ai 45 anni, che sarebbero stati multati anche loro.

