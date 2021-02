Cologno Monzese, ruba al super poi picchia e cerca di investire vigilante

Nella serata del 09 febbraio, a Cologno Monzese, i Carabinieri hanno fermato per rapina impropria una donna romena 46enne residente a Milano, nullafacente e pregiudicata per reati contro il patrimonio. La donna, nel pomeriggio, si era introdotta all’interno del supermercato In’s di via Perego ed aveva asportato, occultandoli nella borsa, bottiglie di alcolici e vari generi alimentari. Una volta fermata, oltre la barriera delle casse, dal personale antitaccheggio che aveva notato i suoi movimenti, aveva colpito con un pugno il vigilante per poi salire a bordo di un’auto sulla quale l’aspettava il marito, anch’egli romeno 46enne, pregiudicato per reati contro patrimonio che, ripartendo a gran velocità, aveva investito il vigilante che ha riportato lievi contusioni ma rifiutato le cure mediche. Gli immediati accertamenti hanno poi consentito di identificare i due che sono inoltre stati riconosciuti dalla vittima e da alcuni testimoni. La donna è stata portata a “San Vittore”, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mentre il marito, che non è stato rintracciato, è stato denunciato in stato di libertà.

