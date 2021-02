Covid, Lombardia: 1.849 positivi (5%) e 39 decessi

A fronte di 36.317 tamponi effettuati, sono 1.849 i nuovi positivi (5%). I guariti/dimessi sono 2.238. In terapia intensiva i ricoverati sono 371 (+8) mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 3.564 (+11). I decessi sono stati 39 per un totale complessivo di 27.598 morti. I nuovi casi per provincia:Milano: 451 di cui 173 a Milano città; Bergamo: 134; Brescia: 308; Como: 110; Cremona: 65; Lecco: 76; Lodi: 56; Mantova: 124; Monza e Brianza: 143; Pavia: 101; Sondrio: 46 e Varese: 194.

Ads