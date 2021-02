L'assessore al Welfare di Regione Lombardia: dal 15 le adesioni dal medico di medicina generale o in farmacia poi saranno contattati telefonicamente per la somministrazione.

Gli ultraottantenni “da lunedì 15 potranno rivolgersi al loro medico di famiglia o alla farmacia di fiducia per aderire alla campagna vaccinale, successivamente verranno contattati telefonicamente per fissare l’appuntamento per la somministrazione”. Lo ha chiarito l’assessore regionale al Welfare Letizia Moratti ai microfoni della Tgr Lombardia parlando dell’avvio della campagna vaccinale anti-covid per gli ultraottantenni.