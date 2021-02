Furti e rapine a tir in sosta, cinque arresti (VIDEO)

Rapinavano gli autotrasportatori e rubavano le merci dai tir in sosta nelle aree industriali: i carabinieri hanno arrestato cinque rumeni, ritenuti responsabili di furto aggravato, rapina aggravata e ricettazione in concorso. L’attività investigativa, condotta dalla Sezione Operativa della Compagnia di Cassano d’Adda, è partita il 31 agosto dello scorso anno, dagli sviluppi di una rapina, con uso di armi, all’esterno di un stabilimento logistico ai danni di un autotrasportatore in sosta, nel corso della quale erano state rubate decine di confezioni di olio per motore, per un valore di circa 30 mila euro. Da quel giorno, le indagini hanno consentito di individuare 13 persone, di cui otto già in arresto e cinque destinatarie del provvedimento di questa mattina, residenti a Milano, Pioltello e Cassano D’Adda che usando sempre gli stessi schemi rubavano e rapinavano autotrasportatori in sosta nelle aree industriali delle province di Milano, Monza Brianza e Bergamo.

I carabinieri hanno ricostruito tra l’agosto e l’ottobre 2020, il coinvolgimento degli indagati in cinque furti ai danni di autoarticolati in sosta e tre rapine a mano armata nei confronti degli autisti che hanno sorpreso i malviventi durante le fasi dei furti; in due occasioni, le vittime sono state sequestrate dai rapinatori e rilasciate dopo il prelievo dell’intero carico in un’area industriale di Liscate. Tutti gli arrestati sono stati portati a San Vittore.