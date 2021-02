Domenica di forte maltempo

Cielo in generale molto nuvoloso o coperto in gran parte dell’Italia. Piogge e rovesci al Nord, maltempo in temporanea attenuazione al Nord-Ovest a metà giornata. Nevicate sulle Alpi centro-orientali oltre 1.400-1.700 metri. Temperature massime in calo al Nord.

LE PREVISIONI PER DOMANI

Al Nord nubi in attenuazione in Emilia Romagna e soprattutto al Nord-Ovest, con schiarite anche ampie nel pomeriggio. Nel pomeriggio le piogge diverranno ancora più deboli e intermittenti, ma per la serata si profila un nuovo peggioramento in Liguria. Temperature minime in calo quasi ovunque, anche sensibile nelle regioni centrali.

LE PREVISIONI PER MARTEDÌ

Al Nord le precipitazioni cesseranno prima dell’alba e a metà giornata si osserveranno schiarite temporaneamente anche ampie. In serata, però, il tempo peggiorerà al Nord-Ovest: le prime deboli precipitazioni sono attese tra Liguria, Piemonte e Val d’Aosta, nevose intorno ai 1200 m.