Torna Mahmood con ‘Inuyasha’

Su tutte le piattaforme digitali e in radio dal 5 febbraio, ‘Inuyasha’ è il primo singolo ufficiale che segna il ritorno di Mahmood con un nuovo progetto discografico. Scritta da Mahmood e Dardust (che ne è anche produttore), la canzone è una ballad ispirata a un manga giapponese: Inuyasha. L’omonimo protagonista del fumetto è un mezzo demone che riesce ad arginare il suo lato oscuro per tutelare i compagni di viaggio, rinunciando volontariamente a diventare un demone completo. Nel brano è la metafora perfetta per descrivere la complessità delle relazioni, fra desiderio di espressione e necessità di non riversare sugli altri la propria parte peggiore rinchiudendola ‘dentro una crisalide’.

