Sala, chiediamo di andare al voto a scadenza naturale, pandemia permettendo

“Noi non stiamo chiedendo di anticipare le elezioni come qualche giornale di destra cerca di dire. Noi stiamo chiedendo di fare le elezioni a scadenza naturale, punto. Se poi le condizioni della pandemia non lo permetteranno non siamo mica dei pazzi. Però è questo che stiamo chiedendo. Per questo io sto organizzando tutto perché si voti tra quattro o cinque mesi, questa è la realtà”. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala intervenendo questa mattina al convegno online di Milano Unita. Sala ha poi parlato degli avversari: “Non dobbiamo illuderci, non mi piace illudermi. Non importa se oggi avversari forti non ce ne sono: ma arriveranno, perché il centrodestra li ha sempre espressi. Ma abbiamo una buona possibilità di essere riconfermati perché veniamo da una storia che possono anche cercare di svilire, ma la gente lo sa che con tutti i limiti è stata una storia positiva, perché siamo ragazzi e ragazze capaci di riconoscere i propri errori e quando c’è da cambiare, di cambiare e io questo lo farò sempre”. “Per il fatto che noi possiamo essere un laboratorio di studio di quello che succede anche nelle altre città, se mettiamo tutte queste cose insieme noi vinceremo e se vinceremo sono certo che vinceremo perché il contributo” di Milano Unita “sarà importante”, ha aggiunto Sala.

