Vaccini, pronta la squadra di Bertolaso

Il consulente per la campagna vaccinale della Lombardia Guido Bertolaso ha formato la sua squadra, composta da personale delle direzioni generali Welfare e Protezione Civile, oltre che dall’Areu. “L’abbiamo chiamata ‘Unità di crisi’, in onore e coerenza con il metodo che useremo per quella che sarà la più grande operazione di Protezione civile che si sia mai vista in Italia – ha detto il consulente del governatore Fontana -. Abbiamo iniziato a lavorare sulle piante organiche dei team che saranno impiegati nelle vaccinazioni e sulle location dove questi opereranno. L’organizzazione sarà diversificata per territori e per questo puntiamo sul coinvolgimento dei sindaci e degli attori locali, sia per i luoghi da utilizzare, che per le equipe da mettere in campo”. Domani e dopodomani sarà effettuata una sperimentazione nei padiglioni della Fiera di Milano con la vaccinazione di circa 2.500 volontari, che riceveranno la seconda dose. (La prima fase della sperimentazione era stata avviata qualche settimana fa da Areu). In pratica, verranno cronometrati i tempi della singola somministrazione per capire il totale del numero di vaccini che si riescono ad effettuare nelle 24 ore.

