Arrestato truffatore di una coppia di anziani vicini

Avrebbe sottratto circa 30 mila euro alla coppia di anziani vicini di casa facendo loro credere di dover effettuare versamenti all’amministrazione giudiziaria per ottenere il dissequestro del proprio patrimonio ed evitare di finire in carcere. Per questo un 54 enne italiano si trova ora agli arresti domiciliari con l’accusa di truffa a danno di anziani. Le indagini, svolte congiuntamente dalla polizia di Stato e dalla polizia locale di Milano coordinata dal procuratore aggiunto della Repubblica di Milano Eugenio Fusco e diretta dal sostituto procuratore della Repubblica Cristian Barrilli, sono partite da una segnalazione telefonica, arrivata alla polizia lo scorso ottobre. In base a quanto ricostruito finora l’indagato Q.D., a partire almeno dal luglio 2019, approfittando del rapporto di fiducia e amicizia consolidato con la coppia nel corso degli anni, si sarebbe fatto consegnare il denaro fino all’ammontare complessivo di circa 30 mila euro, praticamente i risparmi di una vita. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere, è stata emessa dal Gip Carlo Ottone De Marchi. Le forze dell’ordine non escludono che possano esserci altre vittime di reati analoghi e invitano le persone che riconosco le modalità a contattare il pool antitruffe della Procura di Milano al numero 02/54332703.

