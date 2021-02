Uomo ferito per la strada da pallini di piombo

Un uomo è rimasto ferito da pallini di piombo la scorsa notte a Baranzate, nel milanese. Ancora da chiarire i contorni della vicenda. Secondo le prime informazioni, riferite dal 118 che lo ha soccorso, l’uomo era in strada, in via Gorizia, quando poco prima delle 2 di notte è stato ferito. I medici hanno risontrato la presenza di ferite alla nuca e alla zona occipitale compatibili con dei piombini che potrebbero essere stati sparati con un colpo d’arma da fuoco da altri o dall’uomo stesso, un 39enne di origine nordafricana già noto alle forze dell’ordine. Il ferito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Niguarda ma non si trova in pericolo di vita. Del caso si occupano i carabinieri.