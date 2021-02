Sci, niente Mondiali per Sofia Goggia, frattura al ginocchio destro

Stagione finita per Sofia Goggia: l’azzurra, nella caduta di Garmish, ha riportato la frattura composta del piatto tibiale. Per lei, niente Mondiali. Non c’è bisogno di intervento chirurgico ma solo di riposo e fisioterapia per un periodo di circa 45 giorni. La campionessa è rimasta vittima di una caduta sulla pista di rientro che portava a valle le concorrenti del supergigante femminile, annullato sulla pista di Garmisch a causa della nebbia. La 28enne bergamasca ha riportato un trauma distorsivo-contusivo al ginocchio destro e, dopo avere fatto immediatamente ritorno in Italia, è stata sottoposta presso la clinica La Madonnina di Milano ad una risonanza magnetica e ad una tomografia assiale computerizzata da parte che hanno evidenziato una frattura composta del piatto tibiale laterale del ginocchio destro. Nei prossimi giorni verranno valutati gli esatti tempi di recupero, Goggia non prenderà parte ai Mondiali di Cortina d’Ampezzo che partiranno lunedì 8 febbraio e comincerà il percorso riabilitativo in vista della ripresa dell’attività agonistica.