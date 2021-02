Folla in centro e assembramento sui Navigli

Folla in centro a Milano e assembramenti sui Navigli ieri, il giorno prima della zona gialla. Soprattutto sui Navigli nel pomeriggio si sono creati assembramenti di giovani, nella zona pedonale lungo la Darsena. Molta gente in giro anche in corso Vittorio Emanuele e a Porta Nuova, tra piazza Gae Aulenti e corso Como. Anche in Duomo è sembrata una domenica normale senza restrizioni da zona arancione, con corso Vittorio Emanuele molto affollato e tanta gente in giro anche a fare shopping.