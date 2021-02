A seguito dei controlli sul rispetto delle norme anti-covid effettuati dalle forze dell’ordine e delle polizie locali, il Prefetto Renato Saccone ha adottato 24 provvedimenti con i quali è stata disposta la chiusura, per la durata di 5 giorni, di 10 bar, 6 ristoranti/pizzerie, 1 bar tavola fredda, 5 esercizi commerciali alimentari di vicinato e 2 parrucchieri nel Comune di Milano e nei Comuni di Bresso, Cesano Boscone, Corsico, Legnano, Nerviano, Paderno Dugnano e Trezzano sul Naviglio. Lo riferisce la Prefettura. La polizia di Como ha multato una quarantina di persone durante una cena abusiva organizzata in un ristorante di Appiano Gentile sabato sera. Sono stati multati i presenti, oltre al proprietario del locale per violazione della normativa anti Covid. Le sanzioni complessive ammontano a circa 5.000 euro, per il locale è scattata anche la sanzione accessoria di cinque giorni di chiusura.