Fontana, Lombardia da zona gialla

Ci auguriamo che dopo la settimana ingiustamente passata in zona rossa, oggi il Ministero possa prendere una decisione che tenga conto della reale situazione epidemiologica della nostra regione. Soprattutto considerando che i ristori per commercianti e categorie, colpite da chiusure da parte del Governo, non arrivano e sono insufficienti”. Lo scrive il presidente della Regione Attilio Fontana. Oggi a Roma è il giorno del monitoraggio: come ogni venerdì la cabina di regia valuterà l’andamento del contagio sul territorio e si vedrà se la Lombardia resterà in zona arancione o potrà passare in fascia gialla