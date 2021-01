Assolta la figlia del commerciante ucciso a Milano

Simona Pozzi, 47 anni, è stata assolta dall'accusa di essere stata la mandante dell'omicidio del padre commerciante di scarpe nel 2016. E' stata invece condannata per lesioni al padre per un altro episodio.

Simona Pozzi, 47 anni, è stata assolta “per non avere commesso il fatto” dall’accusa di essere stata la mandante dell’omicidio del padre commerciante di scarpe nel 2016, a Milano, ed è stata condannata a 4 anni perché è stata ritenuta la mandante di un episodio di lesioni ai danni del genitore avvenuto tre anni prima a Piazzatorre (Bergamo). Episodio per cui è stato già condannato a Bergamo Pasquale Tallarico, pregiudicato milanese che si era autoaccusato e aveva indicato lei come mandante. Lo ha deciso il gup di Milano Alessandra Del Corvo. La Procura di Milano aveva chiesto l’ergastolo per la donna.