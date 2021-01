Droga, un arresto nel milanese

I Carabinieri di Senago hanno arrestato in flagranza di reato un 24enne, già noto alle forze dell’ordine, accusato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. In particolare, il comandante, nel pomeriggio di ieri, libero dal servizio, mentre passava in via Toti, ha notato il giovane uscire da un’abitazione diversa dal suo indirizzo di residenza, e insieme ad un altro pregiudicato di Senago salire a bordo di un’auto col parabrezza gravemente incrinato ed il lunotto infranto. Rintracciati dalla pattuglia in servizio, i due sono stati sottoposti a controllo. Il 24enne ha riferitoche il danneggiamento era avvenuto pochi minuti prima davanti alla propria abitazione, da dove dichiarava falsamente di essersi appena allontanato. I militari non convinti dalle dichiarazioni, hanno accertato che l’appartamento da cui era stato visto uscire poco prima era stato da lui preso in affitto da circa un anno. All’esito delle successive operazioni di perquisizione personale e domiciliare, hanno trovato 1 kg e 672gr di marijuana e 200gr di hashish suddivisa in più confezioni e nascoste nella camera da letto e nel soggiorno, insieme a 1300 euro in contanti