“DONNE AVVENTUROSE che hanno fatto grande Milano” è un progetto editoriale di Carthusia Edizioni per le scuole, in distribuzione gratuita attraverso le biblioteche di Milano.

Il kit, che ha ottenuto il Patrocinio del Comune di Milano, si rivolge alle scuole primarie e alle scuole secondarie di primo grado di Milano e si propone di far conoscere la storia di 28 donne che hanno creduto nelle proprie possibilità e nei propri sogni contribuendo a far grande Milano, per andare oltre gli stereotipi di genere. Il libro si può trovare anche in libreria.

Il progetto nasce dall’incontro di Patrizia Zerbi, editrice e direttrice editoriale di

Carthusia Edizioni, con Diana De Marchi, presidente della Commissione Pari

Opportunità e Diritti Civili del Comune di Milano.

È nato così in Carthusia il desiderio di costruire, insieme alla redazione, all’autrice

delle biografie Patrizia Zelioli e alle illustratrici Ilaria Mauriello ed Elena Tarantola,

questo progetto editoriale nuovo e coraggioso.

Ascolta l’intervista a Patrizia Zerbi