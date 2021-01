Covid, Speranza sentito dai pm sul piano pandemico

Il Ministro della Salute Roberto Speranza è stato sentito dai pm di Bergamo come persona informata sui fatti nell’ambito dell’inchiesta sulla gestione della pandemia nella provincia di Bergamo e, in particolare sugli aspetti che riguardano il piano pandemico. Nel corso della giornata sono previste da parte dei pm e degli uomini della Guardia di Finanza anche altre audizioni tra cui quella del presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro. I magistrati sentiranno anche il coordinatore del Cts Agostino Miozzo, il direttore della prevenzione del ministero Gianni Rezza, il direttore dell’ospedale Spallanzani Giuseppe Ippolito e l’ex direttore della prevenzione Donato Greco, il funzionario che ha materialmente scritto il piano pandemico del 2006, tutt’ora in vigore e che, secondo le indagini, non è mai stato aggiornato.