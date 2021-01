Coppa Italia, Atalanta in semifinale

L’Atalanta ha battuto la Lazio 3-2 ai quarti di finale della Coppa Italia, disputata ieri al Gewiss Stadium di Bergamo, qualificandosi per la semifinale. I bergamaschi affronteranno la vincente di Napoli-Spezia. Quella di ieri è stata una partita densa di episodi, di emozioni, di gol, con un espulso, cinque ammoniti e un rigore parato. “Non era la rivincita della finale di due anni fa, perché questo era un quarto. Ma è stata una bella soddisfazione per come è maturata la vittoria” commenta il tecnico Gian Piero Gasperini. “Siamo partiti bene, poi abbiamo smesso di giocare e la Lazio è andata avanti. Abbiamo ricominciato sul 2-1 a sfavore e nella ripresa era una partita molto aperta: sotto di un uomo per il rosso a Palomino siamo tornati in vantaggio e l’abbiamo vinta nonostante il rigore sbagliato”.