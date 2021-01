Vaccino Anti-Covid, Usuelli+Europa: negoziare con Pfizer per produrlo in Italia

“Ho ringraziato l’assessore Moratti pubblicamente in Commisione Sanità per aver accolto con interesse una mia proposta”. Lo ha detto a Radio Lombardia il Consigliere Regionale di + Europa, Michele Usuelli. “Invece di denunciare Pfizer occorre negoziare con Pfizer e Moderna la possibilità di avere la licenza per produrli in Italia”, ha spiegato il consigliere regionale. “E’ una buona idea, approfondiremo ci ha detto Letizia Moratti”. Proprio parlando della vicenda Pfizer l’assessore regionale al Welfare in commissione Sanità al Pirellone ha detto: ” Il contratto Pfizer l’ha stipulato con l’Unione europea, non con il Governo italiano. Era ed è stato un contratto stipulato in una situazione di emergenza, una situazione nella quale non si conosceva l’esito che avrebbero avuto i vaccini in fase di autorizzazione. Forse avrebbe potuto essere un contratto migliore, questo però è il contratto che c’è”.