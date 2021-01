Coppa Italia, l’Inter vince il derby e va in semifinale

L’Inter vince il derby e si qualifica alle semifinali di Coppa Italia. 2-1 (0-1) il risultato della gara contro il Milan. Ad attendere i nerazzurri la vincente tra la Juve e lo Spezia. Il goal della vittoria è arrivato al 97esimo con Eriksen, in uno dei derby più pazzi degli ultimi anni, tra scontri in campo, l’infortunio dell’arbitro Valeri e un super recupero. Protagonista nel bene e nel male Ibrahimovic: lo svedese prima regala il vantaggio alla squadra di Pioli, poi poco prima dell’intervallo fa esplodere la rabbia di Lukaku con rissa sfiorata e nella ripresa si fa espellere per doppia ammonizione, aprendo alla rimonta interista, con il pareggio su rigore dello stesso belga e poi, quasi all’ultimo respiro, la punizione di Eriksen.

“Dispiace essere usciti, ci tenevamo a questo trofeo. Abbiamo giocato bene contro una squadra forte, poi in inferiorità numerica siamo andati in difficoltà. In 11 contro 11 la gara era aperta a tutti i risultati e noi eravamo in vantaggio” ha detto il tecnico del Milan, Stefano Pioli. “In semifinale per il secondo anno consecutivo per merito dei giocatori, un derby duro contro un’ottima squadra che non è in testa alla classifica per grazia ricevuta”. Così il tecnico dell’Inter Antonio Conte. “Il risultato fino all’espulsione non era giusto, poi siamo stati bravi a ribaltare. Dobbiamo essere più cattivi sotto porta. Dedichiamo la vittoria a quei tifosi che sono venuti a incitarci e ci hanno fatto sentire la loro presenza qui allo stadio”. La lite Lukaku-Ibrahimovic? “Come Ibra che ha la cattiveria del vincente – afferma Conte – sono contento che Romelu ogni tanto si arrabbi. Sta crescendo”