Consiglio Regionale: Bussolati consegna pallottolliere a Fontana, Usuelli in ginocchio portato via dalla Digos [VIDEO]

Prima dell’inizio del consiglio regionale dove e’ intervenuto il governatore Attilio Fontana, il consigliere Pd Pietro Bussolati ha consegnato a Fontana “un pallottoliere per evitare che ci mandi ancora in zona rossa per sbaglio”, spiega. Invece il consigliere di + Europa, Michele Usuelli, si è messo in ginocchio davanti a Fontana per ribadire la sua richiesta di open data e del parere saggi sulla revisione della legge 23, già fatta in passato, come ha ricordato nel suo intervento il consigliere. “Non so più come chiederlo, non mi resta altro modo”, ha detto, mettendosi poi in ginocchio al centro dell’Aula. Usuelli è stato poi fornalmente escluso dalla seduta dal presidente Alessandro Fermi che ha sospeso i lavori, ma è rimasto in ginocchio nell’Aula non osservando la disposizione. Intanto dai banchi dell’opposizione sono stati alzati cartelli con scritte come “Basta Bugie” e “Verità per la Lombardia” e la maggioranza ha risposto a sua volta con cori. Dopo oltre un quarto d’ora inginocchiato il consigliere regionale di + Europa è stato portato via dall’Aula dalla Digos.

