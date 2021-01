Si trova a Varese il primo caso do Covid-19 nella variante brasiliana, lo fa sapere tramite una nota Ats Insubria: “È in corso di valutazione presso l’Ospedale di Varese il primo caso di variante brasiliana ad oggi osservato in Italia. Il soggetto è in buone condizioni di salute, ma precauzionalmente è stato ricoverato per accertamenti”. Si trattererebbe di un uomo, rientrato nei giorni scorsi dal Brasile all’aeroporto di Malpensa via Madrid, risultato positivo al tampone.