Nel corso della serata di Venerdì i Carabinieri di Melegnano, nell’ambito di uno specifico servizio coordinato di controllo del territorio per il contrasto alle condotte illecite riconducibili al fenomeno della “movida”, svolto anche con il supporto di personale del III° Reggimento Lombardia, hanno tratto in arresto per violenza sessuale L.B. di 58 anni di Vizzolo Predabissi, pregiudicato, in esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lodi. L’uomo, che è poi stato tradotto presso la casa circondariale di Lodi, deve scontare la pena di 5 anni di reclusione per aver commesso a Cerro Al Lambro (MI), nell’anno 2010, violenza nei confronti della figlia, all’epoca minorenne.