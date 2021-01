Riaprono le scuole, scattano i nuovi orari della città

“Il Comune di Milano darà attuazione al ‘Patto Milano per la scuola’ attraverso un’apposita ordinanza firmata dal sindaco Beppe Sala. Il documento, stabilito insieme alla Prefettura di Milano e condiviso da tutte le parti sociali, interviene sugli orari della città affinché il diritto all’istruzione non venga più penalizzato. La lotta al Covid-19 non è ancora finita, ma non possiamo più permetterci di bloccare la crescita di una generazione”. Così in un post su Facebook l’assessore all’Istruzione Laura Galimberti sul passaggio della Lombardia in aona arancione. “Per fare in modo che, non solo la permanenza a scuola, ma anche il tragitto verso gli istituti sia sicuro, tutta la città si impegnerà a ridurre il carico sui mezzi pubblici negli orari di punta.- prosegue Galimberti – Torneranno nelle aule gli alunni di istituti tecnici, professionali e licei, a partire dal Civico Manzoni che si farà trovare pronto per questa sfida lunedì”.