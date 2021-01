Lombardia zona arancione, riaprono le scuole medie

La Lombardia torna da domani in zona arancione. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato oggi ‘ordinanza con cui si annullano gli effetti di quella del 16 gennaio che aveva inserito in zona rossa la Regione Lombardia. L’ordinanza ha validità dal giorno della pubblicazione in Gazzetta ufficiale per 15 giorni. Questo comporta la riapertura dei negozi e la ripresa della scuola, almeno quando gli istituti saranno pronti. Le seconde e terze medie riprendono lunedì: i presidi in queste ore stanno comunicando le novità alle famiglie. “Le attività didattiche si svolgeranno in presenza anche per tutte le classi della scuola secondaria di primo grado” si legge in alcune circolari firmate dai dirigenti scolastici. “Le superiori potranno riprendere le lezioni in presenza secondo l’organizzazione stabilita nei piani operativi delle Prefetture” spiega il presidente Fontana.