Scuola, occupato il liceo Virgilio

Occupato il Liceo Virgilio di Milano, il più grande della città con circa 2.000 studenti divisi in 5 indirizzi, dal classico al linguistico alle scienze umane. E’ la decima scuola occupata a Milano negli ultimi dieci giorni. Circa 15 ragazzi hanno già occupato uno spazio della scuola dopo aver fatto il tampone ma, spiegano, alle 14 ci sarà un presidio di solidarietà all’esterno e alle 16 è attesa la Brigata dei medici solidali per fare i test e fare entrare più studenti con l’obiettivo poi di fare un’assemblea nella palestra “che sarà così un luogo sicuro. Questa è anche la richiesta che facciamo ai politici – spiega Matteo, rappresentante del Collettivo del Virgilio – cioè di farci ritornare in classe facendo i tamponi e riaprire in sicurezza”.