Zona rossa in Lombardia, il Tar deciderà settimana prossima

Il Tar del Lazio a cui ha fatto ricorso il presidente della Regione Fontana contro la zona rossa in Lombardia ha aggiornato l’udienza a lunedì prossimo. L’audizione di oggi si è coclusa con la decisione di rinviare la sentenza a settimana prossima. Nel frattempo il giudice attraverso un decreto istruttorio acquisirà alcuni dati epidemiologici.

“Prendiamo atto del rinvio disposto dal Tar del Lazio sul ricorso presentato da Regione Lombardia e attendiamo l’udienza di lunedì”. Lo comunica in una Nota Regione Lombardia dopo aver appreso la decisione del Tar del Lazio di aggiornare a lunedì prossimo l’udienza. “I tecnici dell’Istituto Superiore di Sanità e della Direzione Generale del Welfare – prosegue la Nota – hanno in corso una interlocuzione e, nelle prossime ore, valuteranno una serie di dati aggiuntivi da parte della direzione Welfare lombarda per ampliare e rafforzare i dati standard già trasmessi nella settimana precedente, ai fini di una rivalutazione in vista della Cabina di regia di domani”.