“Credo che, mancano pochi mesi, probabilmente stabilirò un record, almeno uno nella storia di Milano: forse non è mai successo che per tutto il mandato un sindaco non abbia avuto nessuna dimissione da un assessore o che non abbia mai mandato via un assessore. L’assessore è un incarico fiduciario. Io ho avuto due casi di assessori che si sono candidati per le elezioni più importanti, li ho aiutati e tra l’altro sono stati anche eletti.E’ nel mio spirito: io faccio delle scelte, una volta che ho scelto o in paradiso o all’inferno insieme”. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala intervenendo questa sera all’evento online del Csi.