Covid, Moratti: “Mai pensato di associare vaccini a reddito”

“Non ho mai pensato di declinare vaccini e reddito”. Così oggi, l’assessore al Welfare Letizia Moratti ha precisato in Aula, rispondendo a un’interrogazione a risposta immediata, la richiesta di priorità nella distribuzione vaccinale alle regioni più produttive e con maggiore densità abitativa, che ha annunciato di inviare al commissario Arcuri alcune ore fa.

“Il PIL cui io ho fatto riferimento è un indicatore finanziario, produttivo, economico. Regione Lombardia – ha continuato – è motore d’Italia. Il rischio per questa regione è oggi quello di fermarsi per troppo tempo, di fermare il lavoro, la vita sociale e la filiera produttiva e questo penalizzerebbe tutta l’Italia. Per questo, come abbiamo già detto, Lombardia non merita di restare in zona rossa”.