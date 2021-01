Niguarda, al via la seconda somministrazione del vaccino

Vaccinato l’89% dei “niguardesi” e oggi si parte con la somministrazione della seconda dose. Lo fa sapere l’ospedale Niguarda, in merito all’andamento dei vaccini anticovid per il personale sanitario e dipendente dell’ASST. Si è conclusa domenica scorsa la prima fase della campagna vaccinazione, con la somministrazione delle prime dosi per il personale del sistema sanitario.

“A Niguarda – sottolinea l’ASST – si sono raggiunti numeri da record regionali, sia in termini assoluti che percentuali. Con l’89% del personale vaccinato (dipendenti, collaboratori e frequentatori a vario titolo) l’ospedale è la prima azienda a chiudere nei tempi richiesti le somministrazioni”.

Oltre al personale di Niguarda, sono state eseguite le vaccinazioni anche a medici di medicina generale, personale di AREU e delle pubbliche assistenze, dipendenti ATS e operatori e ospiti di 4 RSA.