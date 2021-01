Continua la protesta degli studenti, occupato il liceo Parini

Continua la protesta degli studenti contro la Didattica a distanza Questa mattina è stato occupato un altro liceo della città, il classico Parini, in pieno centro. E’ la sesta occupazione in poco più di una settimana per chiedere di tornare a scuola in presenza. “Non abbiamo avuto problemi, il preside evidentemente sapeva già dell’iniziativa e siamo riusciti ad entrare tranquillamente. Ora stiamo svolgendo la didattica a distanza con i nostri banchi dal cortile”, ha spiegato uno degli occupanti. L’intenzione dei ragazzi è di passare la notte all’interno della scuola. Hanno riferito che nel pomeriggio si sottoporranno al tampone rapido. Nel frattempo in via Beroldo all’esterno del liceo classico Carducci, è in corso un sit-in. Nel pomeriggio si terrà un sit-in anche al liceo Carducci