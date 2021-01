Covid, in Lombardia il rapporto tamponi e positivi scende al 6%

A fronte di 35.317 tamponi effettuati, sono 2.134 i nuovi positivi (6%). I guariti/dimessi sono 1.212. In terapia intensiva ci sono 454 ricoverati (-12) mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 3.664 (+63). Si registrano 78 decessi per un totale complessivo di 26.172. I nuovi casi per provincia: Milano: 729 di cui 365 a Milano città, Bergamo: 82, Brescia: 320, Como: 165, Cremona: 38, Lecco: 44, Lodi: 42, Mantova: 171, Monza e Brianza: 103, Pavia: 143, Sondrio: 67 e Varese: 179.

*A partire da oggi, come previsto dalle indicazioni del Ministero della Salute, nella voce dei tamponi è stato inserito anche il dato dei test antigenici.