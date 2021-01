Scuola, terminata l’occupazione dei licei Volta e Tito Livio di Milano [VIDEO]

È terminata la protesta degli studenti del liceo scientifico Volta. I ragazzi avevano occupato il cortile della scuola continuando a svolgere le lezioni a distanza all’aperto.

“Stamattina – ha spiegato una degli studenti del liceo di via Benedetto Marcello – ci siamo presentati qua con l’obiettivo di occupare la scuola per riprenderci i nostri spazi. Consideriamo l’azione di oggi una piccola vittoria, perché siamo riusciti a prenderci per qualche ora la nostra scuola, con la collaborazione del nostro preside. La nostra protesta si rivolge alle istituzioni che continuano a ignorare le necessità degli studenti di rientrare a scuola. I ragazzi non possono essere abbandonati. La strada è lunga, ma non abbiamo intenzione di mollare adesso”.

Poco prima del momento dell’uscita avvenuta in modo scaglionato a piccoli gruppi, il preside Domenico Squillace aveva detto di “capire e condividere le motivazioni dei ragazzi, ma questa non mi sembrava fosse la cosa migliore da fare adesso. I ragazzi sottovalutano la vittoria politica della sentenza del Tar. Quando li ho visti stamattina mi sembrava che fossero mossi dalla disperazione. È un anno che balliamo senza freni, non è una situazione facile la nostra”. Lo stesso hanno fatto gli studenti del liceo classico Tito Livio, che hanno concluso l’occupazione negli stessi minuti, lasciando la sede di via Circo. Continua l’occupazione dell’istituto Severi-Correnti dove una mamma medico di uno studente si è resa disponibile ad effettuare i test sui ragazzi: a screening compiuto sono risultati tutti risultati negativi. (MiaNews)