Scuola, gli studenti occupano due licei a Milano

Alcune decine di studenti dei collettivi studenteschi hanno occupato il classico Tito Livio e lo scientifico Severi-Correnti, per chiedere di tornare a scuola in presenza il prima possibile.

A Milano gli studenti continuano la loro protesta contro la didattica a distanza. Dopo il Manzoni occupato martedì, questa mattina alcune decine di studenti che fanno parte dei collettivi studenteschi hanno occupato due licei, il classico Tito Livio e lo scientifico Severi-Correnti, per chiedere di tornare a scuola in presenza il prima possibile “Non l’avete ricostruita voi, ce ne occupiamo noi!” è lo slogan che portano avanti. . “Noi sosteniamo e appoggiamo le occupazioni perché le istituzioni hanno dimostrato di non avere intenzione di gestire la scuola come una priorità: non l’avete ricostruita voi, la costruiamo noi!” di legge in un comunicato dell’Unione degli studenti Milano