Festa illegale a Milano, 6 studenti stranieri multati

La scorsa notte i carabinieri della compagnia di Porta Magenta a Milano su segnalazione di una residente disturbata da musica ad alto volume proveniente da un appartamento dello stabile, sono intervenuti presso un’abitazione privata in via Ascanio Sforza, dove era in corso una festa con sei persone, tutte straniere. A seguito di accertamenti, i carabinieri hanno accertato che nell’appartamento era presente la proprietaria, una 20enne francese, due ragazzi di nazionalità inglese di 20 e 16 anni, una 19enne cittadina del Principato di Monaco e due francesi di 19 e 20 anni. I giovani, studenti universitari non censiti all’anagrafe dei contagiati covid, tutti ubriachi al momento dell’intervento dei militari, non hanno fornito spiegazioni circa la loro presenza all’interno dell’appartamento, motivo per il quale sono stati tutti sanzionati amministrativamente per la violazione delle norme anti Covid e gli ospiti allontanati dall’abitazione.