Comunali, Sala: Martina Riva ed Emmanuel Conte guideranno la mia lista

Martina Riva, 27 anni, “praticante avvocato in uno studio legale internazionale e Consigliera del Municipio 7 di Milano” ed Emmanuel Conte, 41 anni, “papà di Enrico, dopo la laurea in Economia Politica ha iniziato la sua carriera professionale nel sistema bancario. È presidente della commissione bilancio del Comune di Milano”. Così il sindaco Giuseppe Sala, su Instagram, presenta i capilista della lista ‘Beppe Sala Sindaco’ per le prossime comunali. “Sono entrati in politica cinque anni fa con me, li ho sempre seguiti e ora ritengo siano maturi per guidare la mia lista (che si chiamerà semplicemente “Beppe Sala Sindaco”) per le prossime elezioni – spiega Sala -. Avranno totale autonomia, ho solo espresso loro il mio desiderio di costruire una lista giovane, che guardi ai giovani. E che rispetti i valori fondamentali che caratterizzano la mia proposta politica per il prossimo quinquennio: equità sociale, attenzione all’ambiente, innovazione nei modi e nelle azioni con cui il sistema pubblico si mette al servizio della comunità”.