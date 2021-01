Festa di compleanno in un appartamento con 17 invitati, in piena pandemia. L’hanno scoperta i carabinieri a Villa Raverio di Besana Brianza sabato sera. Chiamati dai vicini, i militari hanno trovato un gruppo di 17 ragazzi di età compresa tra i 14 e i 18 anni, tutti vestiti in modo elegante, intenti a festeggiare in grande stile i 17 anni di una di loro. All’arrivo dei militari, c’è stato un fuggi fuggi generale. I ragazzi hanno tentato di nascondersi in ogni angolo della casa, compreso l’armadio. Alla fine sono stati tutti identificati e multati per violazione delle norme anti Covid. I genitori della ragazza festeggiata, i padroni di casa, erano fuori. Una volta contattati dai carabinieri, hanno riferito che sapevano doveva essere una serata con pizza, con solo 4 amiche. In casa c’era la nonna, ignara di tutto, che stava riposando nella sua camera. Anche i genitori degli altri ragazzi, contattati dai carabinieri, hanno riferito di essere stati ingannati dai figli, i quali avrebbero raccontato tutti la stessa storia: “è solo una cena, siamo al massimo in tre”.

