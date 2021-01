Comunali, Sala: 4 liste a mio sostegno, ne arriveranno altre

“Chiamerò battersi con me quelle forze politiche che credono in una città aperta, dove tutto è possibile, dove soprattutto si può davvero a ragionare su qualsiasi cosa. Ad oggi posso annunciare che ci saranno almeno quattro liste in mio sostegno: Partito Democratico, Milano unità che per intenderci unisce le forze a sinistra del Pd, Europa Verde e Beppe Sala Sindaco, la mia lista personale. Sono certo però che la compagine non si fermerà qui perché altre forze politiche hanno ancora bisogno di tempo per capire con che formula partecipare: con liste singole o in aggregazione, ma non ho il minimo dubbio che saranno con me”. Così il sindaco Giuseppe Sala in un videomessaggio sui social, in previsione della campagna elettorale per le Comunali. Per Sala “ovviamente il punto non è avere quante più liste possibili, a mio viso però il difficile momento storico suggerisce apertura più che chiusura, disponibilità all’unione piuttosto che sottolineatura delle differenze chiaramente nel rispetto di valori e programmi condivisi, ci mancherebbe”. “Sulla transizione verso un modello più ecologico, Milano sta già facendo molto ma intendiamo moltiplicare gli sforzi per una città a energia pulita, per una mobilità sostenibile, per la digitalizzazione avanzata e partecipata, per servizi ai cittadini che siano sempre più prossimi e più accessibili. Per fare questo ho inteso chiamare anzitutto i giovani a partecipare, eventualmente a candidarsi: si comincia a costruire il futuro nel presente e le energie giovani sono e saranno indispensabili per disegnare la città che si rialza dall’emergenza sanitaria, sociale ed economica. L’offerta di opportunità è il cardine dell’equità del vivere secondo una giustizia sociale che non lascia indietro nessuno e, anzi, offre la possibilità a tutti di andare avanti: dalla scuola al mondo della produzione vanno allargate le capacità di sviluppo individuale e collettivo. Questa è la prospettiva che da sindaco e da candidato propongo alle cittadine e ai cittadini alle lavoratrici e ai lavoratori a tutta Milano”, termina Sala.