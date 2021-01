Cade una stufetta, bimba di 2 anni muore

Gravissimo incidente domestico a Cabiate (Co). Una bimba di 2 anni è morta, colpita alla testa da una stufetta che era in casa. A nulla è valsa la corsa in ospedale, al “Papa Giovanni XXIII” di Bergamo, dove era stata trasportata con l’elisoccorso. Resta da chiarire la dinamica dell’incidente, avvenuto ieri pomeriggio. La bambina, mentre giocava, sarebbe stata colpita alla testa da una stufetta. La bambina ha in seguito perso conoscenza e all’arrivo dei soccorritori, come informa Areu, era in arresto cardiocircolatorio per trauma cranico. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.