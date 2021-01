Moratti, accelerare le vaccinazioni in Lombardia

La neo assessora alla Sanità della Regione Lombardia letizia Moratti ha annunciato che incontrerà nei prossimi giorni il commissario Arcuri per approfondire il tema dell’approvvigionamento dei vaccini anticovid e della disponibilità delle dosi.”Uno dei miei primissimi obiettivi sarà quello di incontrarmi con tutti i direttori generali delle Ats e delle Asst per fare in modo che la vaccinazione in Lombardia sia una vaccinazione molto più accelerata e più ampia di quella che è prevista sulla base delle dosi che ci vengono date dal ministero” ha detto Letizia Moratti, intervenuta ieri sera a “Che tempo che fa” su Rai3.