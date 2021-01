Sarà sicuramente un errore. Però di quelli che fanno ridere, e di quelli che sono rivelatori di un certo tipo di pensiero. Mi spiego. La Campania è in testa alla classifica delle Regioni per somministrazioni del vaccino anti-Covid. Bravi, nulla da dire. La Lombardia? Può e deve fare meglio. Fin qui, tutto bene. Ma se andate sul sito del governo dedicato all’emergenza vedrete questa immagine qui, che è francamente ridicola. Campania: 101,7 per cento delle dosi somministrate. Ovvero? Secondo i dati ufficiali, e sottolineiamo ufficiali, del sito del governo e del commissario straordinario Arcuri, in Campania sono arrivate 67020 dosi, ma ne sono state somministrate 68138. E come è possibile? Boh, sarà un errore dei dati? Ma se c’è un errore del genere, come ritenere attendibili gli altri? Forse nella foga di voler risultare i primi della classe, ancora una volta, si finisce per fare errori…

di Fabio Massa