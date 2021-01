Regione, Fontana: la nuova giunta è a tutti gli effetti operativa

“La nuova giunta è a tutti gli effetti operativa”: lo ha detto il presidente della Regione Attilio Fontana durante la conferenza stampa di presentazione della nuova giunta a Palazzo Lombardia riferendo di aver perfezionato ieri sera, anche dal punto di vista formale e burocratico l’assegnazione delle nuove deleghe. “Abbiamo entusiasmo, voglia, idee e proposte che in parte abbiamo realizzato e in parte andremo a realizzare”, ha aggiunto. E parlando dei nuovi assessori “c’è entusiasmo, determinazione e coscienza del fatto che potremo contribuire a rilanciare la Lombardia e con la Lombardia l’ intero sistema Paese”, ha sottolineato.

La decisione di tenere le scuole chiuse è determinata soprattutto dal valore raggiunto dall’indice Rt (1,25). Lo ha spiegato il presidente della Regione, Attilio Fontana, nel corso della conferenza stampa sulla nuova giunta, aggiungendo che dai “dati epidemiologici” in Lombardia sono tantissimi i giovani nella fascia di eta’ 14-19 anni che hanno contratto il virus, sono “pauci sintomatici o asintomatici”. “Con i nuovi parametri siamo in una zona arancione vicina alla zona rossa, con un Rt 1,25 e l’indice di occupazione delle rianimazioni rischiamo di passare in zona rossa. La decisione di ritardare la riapertura delle scuole dipende da questo peggioramento dei numeri. Ci siamo confrontati anche con i sindaci dei capoluoghi e tutti si sono trovati d’accordo. Io ho sempre sostenuto l’assoluta necessita’ di consentire lezioni in presenza, ma in questo momento” il mantenimento della chiusura delle scuole è una “precauzione” a fronte dell’evoluzione che sta avendo la pandemia e per scongiurare il rischio di riaprire per poi dover richiudere per il passaggio in zona rossa.